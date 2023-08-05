Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила Египет на старте Игр СНГ
- Gettyimages.ru
Встреча завершилась со счётом 5:0.
На свой счёт голы записали Остап Фёдоров, Фёдор Земсков (дубль), Владимир Раскин и Амадиус Виноградов.
Сборная России на групповом этапе Игр СНГ выступает в группе вместе с Оманом и Узбекистаном.
Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. Соревнования проводятся в открытом формате.
Ранее российская тяжелоатлетка Регина Шайдуллина принесла сборной команде первую медаль на Играх стран СНГ.