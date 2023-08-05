Узнать больше

Тяжелоатлетка Шайдуллина принесла сборной России первую медаль на Играх стран СНГ

Короткая ссылка
Российская тяжелоатлетка Регина Шайдуллина принесла сборной команде первую медаль на Играх стран СНГ.
Тяжелоатлетка Шайдуллина принесла сборной России первую медаль на Играх стран СНГ
  • Gettyimages.ru

Она завоевала золото в весовой категории до 45 кг. В сумме двоеборья спортсменка набрала 150 кг (65 кг — рывок, 85 кг — толчок).

Второй стала Тхи Йен Да из Вьетнама (141 кг). Замкнула тройку Полина Пичугина из Белоруссии (135 кг).

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. Соревнования проводятся в открытом формате.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной России разгромили команду Киргизии на старте Игр стран СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить