Тяжелоатлетка Шайдуллина принесла сборной России первую медаль на Играх стран СНГ

Российская тяжелоатлетка Регина Шайдуллина принесла сборной команде первую медаль на Играх стран СНГ.

Она завоевала золото в весовой категории до 45 кг. В сумме двоеборья спортсменка набрала 150 кг (65 кг — рывок, 85 кг — толчок).

Второй стала Тхи Йен Да из Вьетнама (141 кг). Замкнула тройку Полина Пичугина из Белоруссии (135 кг).

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. Соревнования проводятся в открытом формате.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной России разгромили команду Киргизии на старте Игр стран СНГ.