Поздняков: Игры стран СНГ — это не ответ кому-либо

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Игры стран СНГ не являются ответом кому-либо.

«Игры стран СНГ — это не ответ кому-либо. Альтернативы олимпийским играм не существует, все это прекрасно понимают. Но возможность собраться на таких площадках, как в Минске, и есть суть спорта», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ. Соревнования проходят в открытом формате. В Играх примут участие 2 тыс. спортсменов из 23 стран.

Ранее Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ.