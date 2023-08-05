Министр спорта России Олег Матыцин пригласил представителей США и Австралии на Игры стран СНГ.

«Уверен, и мои коллеги из стран СНГ солидарны, что спорт и мир должны быть открыты. Игры ни для кого не ограничены. Все могут почувствовать радость от соревнований. Американцы, австралийцы, пожалуйста, приезжайте, участвуйте, мы открыты», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ. Соревнования проходят в открытом формате. В Играх примут участие 2 тыс. спортсменов из 23 стран.

Ранее Евгений Козлов заявил, что российские спортсмены с дрожью получали форму с национальной символикой.