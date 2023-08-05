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Metaratings: «Болонья» интересуется защитником «Спартака» Хлусевичем

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Итальянская «Болонья» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Metaratings: «Болонья» интересуется защитником «Спартака» Хлусевичем
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings, «Болонья» рассматривает 22-летнего россиянина как одного из кандидатов для усиления обороны.

По информации источника, итальянский клуб пока не делал официального предложения «Спартаку».

В нынешнем сезоне Хлусевич забил два мяча и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от того, что обошёл по голам за московский клуб бывшего полузащитника красно-белых Егора Титова.

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