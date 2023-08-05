O Jogo: «Динамо» заплатит «Бенфике» €4 млн за Чикиньо

Московское «Динамо» близко к приобретению полузащитника лиссабонской «Бенфики» Чикиньо.

Как сообщает O Jogo, «Динамо» заплатит лиссабонскому клубу €4 млн за 28-летнего португальца.

По информации источника, бело-голубые предложили полузащитнику контракт на три-четыре года.

Отмечается, что представители московского клуба уже прилетели в Лиссабон для завершения сделки.

В прошедшем сезоне Чикиньо забил два мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля за €7—8 млн.