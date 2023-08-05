O Jogo: «Динамо» заплатит «Бенфике» €4 млн за Чикиньо
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Как сообщает O Jogo, «Динамо» заплатит лиссабонскому клубу €4 млн за 28-летнего португальца.
По информации источника, бело-голубые предложили полузащитнику контракт на три-четыре года.
Отмечается, что представители московского клуба уже прилетели в Лиссабон для завершения сделки.
В прошедшем сезоне Чикиньо забил два мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля за €7—8 млн.