«Сельта» расторгла контракт с осуждённым за изнасилование нападающим Миной

Испанская «Сельта» объявила о расторжении контракта с осуждённым за изнасилование нападающим Санти Миной.

«После тщательного анализа доступных правовых альтернатив клуб принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Санти Миной. Это решение, получившее сильную поддержку Ла Лиги, подтверждает первоначальную позицию «Сельты» по защите своих ценностей», — говорится на официальном сайте испанского клуба.

В мае 2022 года 27-летний испанец был приговорён к четырём годам тюрьмы за изнасилование женщины. Вступление приговора в силу было отложено из-за апелляции нападающего, которая в июле была частично удовлетворена. Суд не стал сокращать тюремный срок, но снизил финансовую компенсацию жертве с €50 тыс. до €25 тыс.

Ранее сообщалось, что суд предъявил обвинение бывшему защитнику каталонской «Барселоны» Дани Алвесу по делу об изнасиловании.