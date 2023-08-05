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Сазонов назвал Гагнидзе талантливым футболистом с большим будущим

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов считает, что его одноклубник Лука Гагнидзе может вырасти в большого футболиста.

«Лука — очень талантливый и перспективный молодой футболист. Он действительно хладнокровен в плане футбола, хорошо играет с мячом, думает головой. Думаю и верю, что у Луки большое будущее и что он будет играть там, где мечтает», — цитирует Сазонова «РБ Спорт».

По мнению игрока сборной Грузии, Гагнидзе надо добавить чуть-чуть агрессии в отборе.

«Но что касается стрессовых ситуаций с мячом в атаке, то он всё делает хладнокровно. Лука всегда находит хорошие варианты за счёт своей техники», — добавил Сазонов.

Гагнидзе в 27 матчах в сезоне-2022/23 сделал три результативные передачи. 20-летний воспитанник тбилисского «Динамо» также выступал за екатеринбургский «Ралн» и польский «Ракув».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ.

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