Сазонов назвал Гагнидзе талантливым футболистом с большим будущим
«Лука — очень талантливый и перспективный молодой футболист. Он действительно хладнокровен в плане футбола, хорошо играет с мячом, думает головой. Думаю и верю, что у Луки большое будущее и что он будет играть там, где мечтает», — цитирует Сазонова «РБ Спорт».
По мнению игрока сборной Грузии, Гагнидзе надо добавить чуть-чуть агрессии в отборе.
«Но что касается стрессовых ситуаций с мячом в атаке, то он всё делает хладнокровно. Лука всегда находит хорошие варианты за счёт своей техники», — добавил Сазонов.
Гагнидзе в 27 матчах в сезоне-2022/23 сделал три результативные передачи. 20-летний воспитанник тбилисского «Динамо» также выступал за екатеринбургский «Ралн» и польский «Ракув».
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ.