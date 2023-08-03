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Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура с участием петербургского «Зенита» и московского «Динамо».
Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ
  • РИА Новости

«Это дерби двух столиц. Настрой будет серьёзным. Несмотря на то что у «Зенита» не суперстарт в начале сезона, уверен, они смогут прибавить. Они являются фаворитом матча. Петербуржцы — хороший раздражитель для любой команды, а тем более они являются чемпионом. Поэтому в настрое «Динамо» нет сомнений. Думаю, бело-голубые могут удивить: начинают показывать хорошую игру Смолов, Тюкавин и Захарян. Пока очень слабенько в защите, но будем надеяться, что «Зенит» заставит их сконцентрироваться и не допускать детских ошибок, как в прошлых турах», — заявил Булыкин RT.

Также экс-футболист полагает, что москвичам стоит сыграть более прагматично в предстоящем матче.

«Думаю, что «Динамо» будет играть с использованием активного прессинга. Марцел Личка недавно пришёл и ещё не успел донести все свои требования до футболистов. У него на это практически нет времени, так как нужен результат, а если его не будет, времени могут и не дать. В Петербурге против «Зенита» все играют вторым номером, и Личке сейчас главное — набирать турнирные баллы, а не красиво играть в атаке. Иначе зимой могут и не дать поработать с командой ещё», — резюмировал Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью в матче третьего тура РПЛ.

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