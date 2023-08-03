Булыкин считает, что ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью в матче третьего тура РПЛ
- РИА Новости
«Ожидаю хороший матч. Это те клубы, которые здорово проявили себя в концовке прошлого сезона и сейчас снова показывают себя хорошо. Думаю, будет результативная ничья. Обе команды ставят себе высокие цели на сезон. В ЦСКА собраны хорошие футболисты, и они смогут заменить ушедших футболистов внутренними резервами. Считаю, что изменения в игре и результатах армейцев будут минимальными», — заявил Булыкин RT.
Ранее Булыкин поделился мнением о возможном переходе защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов.