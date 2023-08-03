Булыкин — о возможном трансфере Тикнизяна: играть в Европе — смелое решение

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в один из европейских клубов.

«Когда игрок поймал кураж, это, если можно так сказать, необходимо монетизировать: либо заключать новое соглашение с клубом, либо уезжать в Европу. Принять предложение играть за границей — смелое решение. Надо быть готовым изменить устоявшийся быт, привыкнуть к новым тренировкам и понижению зарплаты. Все хотят поиграть в Европе, но не все готовы к меньшим гонорарам. Там знают, что россиянам нужно время на адаптацию, к тому же они уже обожглись на многих приехавших из России футболистах. Поэтому большие деньги там никто сейчас платить не будет», — сказал Булыкин RT.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» вновь заинтересовался Тикнизяном.