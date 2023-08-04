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Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк на турнире WTA в Вашингтоне

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Россиянка Людмила Самсонова оформила выход в полуфинал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

24-летняя теннисистка из России в матче 1/4 финала нанесла поражение в двух сетах Марте Костюк с Украины со счётом 6:4,6:2. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).

Призовой фонд турнира составляет порядка $780 тыс.

Ранее Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.





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