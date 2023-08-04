Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк на турнире WTA в Вашингтоне
24-летняя теннисистка из России в матче 1/4 финала нанесла поражение в двух сетах Марте Костюк с Украины со счётом 6:4,6:2. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).
Призовой фонд турнира составляет порядка $780 тыс.
Ранее Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.