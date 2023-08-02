Узнать больше

Кафельников: в моё время сложно было представить, чтобы теннисисты не жали друг другу руки

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.
Кафельников: в моё время сложно было представить, чтобы теннисисты не жали друг другу руки
  • РИА Новости

«Если организаторы турнира в Вашингтоне посчитали нужным объявлять об отсутствии рукопожатий между россиянами, украинцами и белорусами, значит, посчитали это правильным. Понятно, что это наверняка было сделано с санкции WTA. А предположить, избавит ли это игроков от давления и конфликтов, сложно. Хотя я не очень понимаю, кто вообще обсуждает, жмут они друг другу руки или нет. Конечно, когда я сам выходил на корт, всё было иначе. Тогда даже сложно было себе представить подобные истории. Но сейчас, к сожалению, времена изменились», — заявил он.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала запрет жать руку украинкам запоздалым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить