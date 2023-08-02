Кафельников: в моё время сложно было представить, чтобы теннисисты не жали друг другу руки

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал решение отменить рукопожатия перед матчами между украинками и россиянками.

«Если организаторы турнира в Вашингтоне посчитали нужным объявлять об отсутствии рукопожатий между россиянами, украинцами и белорусами, значит, посчитали это правильным. Понятно, что это наверняка было сделано с санкции WTA. А предположить, избавит ли это игроков от давления и конфликтов, сложно. Хотя я не очень понимаю, кто вообще обсуждает, жмут они друг другу руки или нет. Конечно, когда я сам выходил на корт, всё было иначе. Тогда даже сложно было себе представить подобные истории. Но сейчас, к сожалению, времена изменились», — заявил он.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала запрет жать руку украинкам запоздалым.