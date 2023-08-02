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Белорусская теннисистка Азаренко назвала запрет жать руку украинкам запоздалым

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что решение об объявлении перед матчами об отсутствии рукопожатий между российскими и белорусскими спортсменами и украинцами запоздало на 18 месяцев.

«Мне всё равно, правда. Как долго мы собираемся говорить об этом? Такое решение — что-то объяснить фанатам — запоздало на 18 месяцев», — цитирует Азаренко tennisuptodate.

9 июля украинка Элина Свитолина заявила, что продолжит отказываться от рукопожатий с россиянками на Уимблдоне. Спортсменка, одержавшая победу, не стала пожимать руку Азаренко после матча четвёртого круга Уимблдона. При этом зрители освистали последнюю, посчитав, что это она отказывается от рукопожатия. 

Ранее Азаренко проиграла Свитолиной на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (США).

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