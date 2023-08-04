Лебеденко считает, что молодые футболисты довольствуются малыми достижениями

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как изменилось профессиональное отношение к делу у молодых футболистов.

«Просто поменялись время и отношения между людьми. Сейчас игроки более сытые, чем в конце 90‑х и начале нулевых. Тогда всё было иначе, было непростое время. Сейчас же, как я вижу, футболисты не хотят максимума, им хватает минимума. Они получают свой минимум, им этого хватает. За это немного обидно», — приводит слова Лебеденко «Матч ТВ».

По его мнению, это вина не футболистов, а всей системы.

«У нас до сих пор в 2023 году, например, молодых футболистов не учат вести социальные сети, правильно питаться, высыпаться, относиться к делу. Игроки не знают даже этих правил, по сути. Ладно, у нас было другое время в юности. Но спустя 25 лет, мне кажется, пора уже обучать футболистов таким базовым вещам», — сказал он.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин забил один мяч в трёх матчах за «Торпедо» в Первой лиге. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.