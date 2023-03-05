Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко забил мяч в матче 18-го тура с «Краснодаром» и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.

На 78-й минуте полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук сделал скидку на форварда Игоря Лебеденко, тот в свою очередь забил мяч в ворота.

Лебеденко забил в возрасте 39 лет и 282 дней, он превзошёл достижение Сергея Наталушко, который забил в 39 лет и 247 дней в 2000 году.

В настоящий момент счёт в матче 2:2.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов».