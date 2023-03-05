Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России
- РИА Новости
На 78-й минуте полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук сделал скидку на форварда Игоря Лебеденко, тот в свою очередь забил мяч в ворота.
Лебеденко забил в возрасте 39 лет и 282 дней, он превзошёл достижение Сергея Наталушко, который забил в 39 лет и 247 дней в 2000 году.
В настоящий момент счёт в матче 2:2.
Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов».