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Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко забил мяч в матче 18-го тура с «Краснодаром» и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.
Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России
  • РИА Новости

На 78-й минуте полузащитник «Торпедо» Роман Юзепчук сделал скидку на форварда Игоря Лебеденко, тот в свою очередь забил мяч в ворота.

Лебеденко забил в возрасте 39 лет и 282 дней, он превзошёл достижение Сергея Наталушко, который забил в 39 лет и 247 дней в 2000 году.

В настоящий момент счёт в матче 2:2.

Ранее главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 1/4 финала Кубка России «Пути регионов».

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