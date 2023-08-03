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Главный тренер «Кубани» Григорян нагрубил журналистке

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Главный тренер краснодарской «Кубани» Александр Григорян в очередной раз попал в скандальную ситуацию.
Главный тренер «Кубани» Григорян нагрубил журналистке
  • РИА Новости

56-летний специалист в грубой форме ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении, сообщает «Спорт день за днём».

«Нет ли опасений, что меня могут уволить? Ещё раз, как тебя зовут? Виктория? И ты думаешь, что ты, маленькая глупая девочка, имеешь право задавать мне такие вот вопросы?» — сказал Григорян. 

«Кубань» на старте чемпионата России в Первой лиге проиграла три матча подряд. Команда с юга России занимает с нулём очков 18-е место в турнирной таблице.

Ранее Григорян высказал своё мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

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