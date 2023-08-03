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Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

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На Украине потребовали применить жесткие дисциплинарные санкции к российской фехтовальщице Анне Смирновой после инцидента на чемпионате мира 2023 года.
Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
  • AFP

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 3 августа принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, сообщает пресс-служба департамента.

27 июля Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. 

28-го числа украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.

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