Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

На Украине потребовали применить жесткие дисциплинарные санкции к российской фехтовальщице Анне Смирновой после инцидента на чемпионате мира 2023 года.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины 3 августа принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку, сообщает пресс-служба департамента.

27 июля Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.

28-го числа украинку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Харлан заявила, что россиянка Смирнова провоцировала её на ЧМ.