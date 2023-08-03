Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам
- РИА Новости
Гроссмейстер из России чёрными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Вугаром Асадли во второй партии второго раунда. Первая партия завершилась победой Непомнящего, который играл белыми фигурами.
Следующим соперником россиянина станет победитель противостояния между азербайджанцем Рауфом Мамедовым и Александром Предке из Сербии.
Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс.
Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.
Ранее три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам.