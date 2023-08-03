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Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам

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Россиянин Ян Непомнящий оформил выход в третий раунд Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку.
Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам
  • РИА Новости

Гроссмейстер из России чёрными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Вугаром Асадли во второй партии второго раунда. Первая партия завершилась победой Непомнящего, который играл белыми фигурами.

Следующим соперником россиянина станет победитель противостояния между азербайджанцем Рауфом Мамедовым и Александром Предке из Сербии.

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс.

Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.

Ранее три россиянки выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам.

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