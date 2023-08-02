Вайцеховская: новые программы Дэвис и Смолкина добротные, но не выдающиеся

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о новых программах фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые начали выступать в танцах на льду за сборную Грузии.

«Первый старт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина интересен разве что самим фактом первого старта экс-российского дуэта за новую страну. Уже сейчас видно, что программы добротные, но не выдающиеся. Фигуристы не стали хуже в сравнении с позапрошлым олимпийским сезоном, но на беглый взгляд не стали и лучше. А хотелось, безусловно, увидеть какой-то видимый прогресс», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду призналась, что два года назад Дэвис и Смолкин были в её понимании дуэтом-технологией.

«Было очень любопытно наблюдать, что можно сделать с не самыми выдающимися атлетами, совместив во времени и пространстве одного из самых сильных танцевальных специалистов мира, большие деньги, солидный административный ресурс и неудержимую энергию мамы Дианы Дэвис, способной ради дочери сокрушить любые препятствия на её пути. Благодаря Игорю Шпильбанду у танцоров были очень интересные со всех точек зрения программы, они (и программы, и танцоры) благодаря этому запоминались, а главное, выгодно отличались от российских дуэтов/соперников по стилистике. На них хотелось смотреть уже в силу этого», — добавила Вайцеховская.

По её словам, тот успех можно назвать прорывом.

«Хотя его сильно раскрасил тот факт, что Дэвис/Смолкин в силу целого ряда удачно сложившихся обстоятельств стали третьей парой страны и прокатились в этом статусе по всем значимым турнирам, включая ОИ.

Всё это выглядело тогда как очень большой аванс, и безумно хотелось увидеть, каким получится продолжение», — сказала Вайцеховская.

Она считает, что дебют за сборную Грузии вышел скомканным.

«Пара потеряла год выступлений, пока металась в поисках доступного гражданства, плюс нарушилась прежняя успешная система: из неё выпала едва ли не самая главная часть механизма — Шпильбанд. Сколь бы гениальным ни был новый тренер дуэта Алексей Киляков, Шпильбанда он не заменит хотя бы в силу того, что у Игоря в танцевальной тусовке совершенно другой вес. Чтобы компенсировать потерю такого специалиста, фигуристам нужно прыгать выше головы, а я не уверена, что они на это способны. Пока, по крайней мере, не наблюдается никаких аргументов в пользу того, что Дэвис и Смолкин станут в этом сезоне более яркими и интересными, чем мы их уже видели. Выиграют они свой первый турнир в Лейк-Плэсиде или проиграют, не имеет здесь совершенно никакого значения», — заключила Вайцеховская.

Ранее Дэвис и Смолкин прокомментировали первое выступление за сборную Грузии на турнире в США.