Корешков поднялся на четвёртое место в рейтинге полусреднего веса Bellator

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков на одну позицию улучшил свой рейтинг в дивизионе полусредней весовой категории Bellator.

Бывший 32-летний чемпион промоушена поднялся с пятого на четвёртое место. Другой россиянин, Магомед Магомедов, сохранил четвёртую позицию в легчайшем весе.

Корешков 30 июля взял реванш у Лоренца Ларкина, победив американца раздельным судейским решением по итогам трёх раундов. Магомедов в первом раунде финишировал удушением гильотиной Дэнни Сабателло из США.

Ранее российский боец Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.