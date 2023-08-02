Корешков поднялся на четвёртое место в рейтинге полусреднего веса Bellator
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Бывший 32-летний чемпион промоушена поднялся с пятого на четвёртое место. Другой россиянин, Магомед Магомедов, сохранил четвёртую позицию в легчайшем весе.
Корешков 30 июля взял реванш у Лоренца Ларкина, победив американца раздельным судейским решением по итогам трёх раундов. Магомедов в первом раунде финишировал удушением гильотиной Дэнни Сабателло из США.
Ранее российский боец Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.