Боккетти примет участие в ретроматче «Спартака» со сборной России по футболу

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин не исключил, что в ретроматче между легендами «Спартака» и сборной России примут участие много известных игроков.

«Мы действительно прорабатываем идею ретроматча между легендами сборной России и «Спартака». На данный момент ведутся переговоры со многими яркими звёздами, обсуждаем их приглашение. Подтвердил участие Боккетти, ведём разговор с Робсоном и Видичем», — цитирует Терёшина «Спорт-Экспресс».

Ретроматч пройдёт 18 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Боккетти играл за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.