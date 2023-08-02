Боккетти примет участие в ретроматче «Спартака» со сборной России по футболу
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«Мы действительно прорабатываем идею ретроматча между легендами сборной России и «Спартака». На данный момент ведутся переговоры со многими яркими звёздами, обсуждаем их приглашение. Подтвердил участие Боккетти, ведём разговор с Робсоном и Видичем», — цитирует Терёшина «Спорт-Экспресс».
Ретроматч пройдёт 18 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Боккетти играл за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год.
Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.