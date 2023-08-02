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Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.
Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи
  • РИА Новости

«Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определённых играх это можно делать в первом тайме (например, как с «Оренбургом»), чтобы во втором тайме спокойно доигрывать», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 чемпионата России столичная команда обыграла «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). Команда набрала шесть очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Александр Мостовой заявил, что у «Спартака» выросли шансы после отъезда Малкома.

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