Радимов — об уходе Малкома из «Зенита»: как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут
- РИА Новости
«Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»? Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — заявил Радимов RT.
Ранее Радимов прокомментировал слухи о возможном возвращении в петербургский «Зенит» иранского нападающего Сердара Азмуна.