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Радимов — об уходе Малкома из «Зенита»: как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об уходе из клуба с берегов Невы бразильского вингера Малкома.
Радимов — об уходе Малкома из «Зенита»: как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут
  • РИА Новости

«Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»? Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определённое время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу», — заявил Радимов RT.

Ранее Радимов прокомментировал слухи о возможном возвращении в петербургский «Зенит» иранского нападающего Сердара Азмуна.

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