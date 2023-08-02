Радимов — о потенциальном трансфере Азмуна: он мог бы усилить не только «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слухи о возможном возвращении в петербургский «Зенит» иранского нападающего Сердара Азмуна.

«Потенциальный трансфер Азмуна? Игрок сильный, в Германии получает игровую практику. Он мог бы усилить не только «Зенит». В целом сейчас комментировать трансфер, пока он не состоялся, не вижу смысла. Кто-то знал, что Марио Фернандес перейдёт в «Зенит»? Никто также и не знал про Хесуса Медину в «Спартаке». В случае с Малкомом можно было рассуждать: его агент сказал, что есть иные варианты продолжения карьеры. Понятие «сильный игрок» — очень субъективное, но лично по мне, он состоявшийся футболист, мастеровитый. Провёл достаточное количество матчей в Бундеслиге, выходя в старте, а туда не приглашают игроков за красивые глазки», — сказал Радимов RT.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация об интересе клуба к Азмуну не соответствует действительности.