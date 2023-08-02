«Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» и вылетела из Кубка России

Медийный клуб «Родина Медиа» проиграл вологодскому «Динамо» в первом раунде Пути регионов Кубка России.

Встреча на стадионе «Спартаковец» завершилась со счётом 0:3.

В составе вологодцев забитыми мячами отметились Максим Мешалкин, Руслан Баширов и Артур Туманян.

1 августа столичный «Амкал» одержал победу над ногинским «Красным Знаменем» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Третья медийная команда 2DROTS встретится с «Сахалином» 2 августа в 19:30.

Ранее футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.