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«Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» и вылетела из Кубка России

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Медийный клуб «Родина Медиа» проиграл вологодскому «Динамо» в первом раунде Пути регионов Кубка России.
«Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» и вылетела из Кубка России
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Спартаковец» завершилась со счётом 0:3. 

В составе вологодцев забитыми мячами отметились Максим Мешалкин, Руслан Баширов и Артур Туманян.

1 августа столичный «Амкал» одержал победу над ногинским «Красным Знаменем» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Третья медийная команда 2DROTS встретится с «Сахалином» 2 августа в 19:30.

Ранее футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.

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