Тарасов сообщил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России
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«Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить», — цитирует Тарасова «Чемпионат».
Напомним, что «Родина Медиа» в «Лужниках» нанесла поражение 2DROTS со счётом 3:1 в финале турнира третьего сезона. «Амкал» завоевал бронзовые медали. Столичный клуб обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место.
Как сообщается в Telegram-канале Кубка России, 2DROTS сыграет с «Сахалином», «Амкал» встретится со «Знаменем», а «Родина Медиа» проведёт матч с «Динамо» из Вологды.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» планирует провести товарищеский матч с 2DROTS.