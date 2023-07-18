Узнать больше

Тарасов сообщил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России

Короткая ссылка
Футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.
Тарасов сообщил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Напомним, что «Родина Медиа» в «Лужниках» нанесла поражение 2DROTS со счётом 3:1 в финале турнира третьего сезона. «Амкал» завоевал бронзовые медали. Столичный клуб обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место.

Как сообщается в Telegram-канале Кубка России, 2DROTS сыграет с «Сахалином», «Амкал» встретится со «Знаменем», а «Родина Медиа» проведёт матч с «Динамо» из Вологды.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» планирует провести товарищеский матч с 2DROTS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить