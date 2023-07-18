Тарасов сообщил, что клуб Медиалиги «Родина Медиа» поставил задачу выиграть Кубок России

Футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.

«Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнёр и друг Саша T-killah — выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться её выполнить», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Напомним, что «Родина Медиа» в «Лужниках» нанесла поражение 2DROTS со счётом 3:1 в финале турнира третьего сезона. «Амкал» завоевал бронзовые медали. Столичный клуб обыграл команду «Бей Беги» со счётом 1:0 в матче за третье место.

Как сообщается в Telegram-канале Кубка России, 2DROTS сыграет с «Сахалином», «Амкал» встретится со «Знаменем», а «Родина Медиа» проведёт матч с «Динамо» из Вологды.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» планирует провести товарищеский матч с 2DROTS.