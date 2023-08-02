Савченко: в случае с Семаком КДК действовал по букве закона
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«В случае с удалением Сергея Семака КДК действовал по букве закона, как и судья. Не допускается выходить на футбольное поле после финального свистка и обращаться к арбитру в такой манере. Самого Сергея по-человечески можно понять: у него накопились вопросы к Евгению Кукуляку, он хотел понять, почему в некоторых эпизодах судья принял именно это решение. КДК поступил верно, что не стал давать дисквалификацию ещё на один матч. Ведь Семак не хотел устраивать скандал и входить в конфронтацию с Кукуляком. Но правила есть правила. Их либо нужно как-то реформировать, либо предлагать альтернативу. Думаю, что тренер должен иметь право задать вопрос арбитру после матча», — сказал Савченко RT.
Ранее бывший судья Юрий Савченко прокомментировал решение КДК РФС отменить дисквалификацию защитника ЦСКА Милана Гайича, полученную в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».