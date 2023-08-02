Видич и Робсон могут сыграть за «Спартак» в футбольном ретроматче со сборной России

Бывшие футболисты московского «Спартака» Неманья Видич и Луис Робсон могут сыграть за столичный клуб в ретроматче со сборной России.

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