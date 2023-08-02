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Видич и Робсон могут сыграть за «Спартак» в футбольном ретроматче со сборной России

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Бывшие футболисты московского «Спартака» Неманья Видич и Луис Робсон могут сыграть за столичный клуб в ретроматче со сборной России.
Видич и Робсон могут сыграть за «Спартак» в футбольном ретроматче со сборной России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) РИА Новости

Организация ведёт переговоры с другими легионерами, которые в прошлом выступали за московский клуб. Красно-белые футболки вновь могут надеть Неманья Видич, Мартин Йиранек, Луис Робсон и Маркао. Точные составы команд станут известны в ближайшие дни.

Ретроматч пройдёт 18 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.

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