Видич и Робсон могут сыграть за «Спартак» в футбольном ретроматче со сборной России
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Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) РИА Новости.
Организация ведёт переговоры с другими легионерами, которые в прошлом выступали за московский клуб. Красно-белые футболки вновь могут надеть Неманья Видич, Мартин Йиранек, Луис Робсон и Маркао. Точные составы команд станут известны в ближайшие дни.
Ретроматч пройдёт 18 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.