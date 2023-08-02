Тарасенко: я в восторге от возможности играть в Канаде

Нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко прокомментировал подписание контракта с канадским клубом.

«Я и моя семья в восторге от возможности сыграть в Канаде, потому что слышали о том, как здесь любят хоккей. Я немного нервничаю, но я почти уверен, что, когда туда доберусь, всё успокоится», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Россиянин проведёт следующий сезон в «Оттаве». Нападающий не сумел договориться с «Каролина Харрикейнз» и подписал с канадским клубом однолетний контракт, по которому заработает $5 млн.

Ранее сообщалось, что «Оттава» не сможет обменять Тарасенко без его согласия.