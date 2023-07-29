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CapFriendly: «Оттава» не сможет обменять Тарасенко без его согласия

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Стали известны подробности соглашения хоккеиста Владимира Тарасенко и «Оттавы».
CapFriendly: «Оттава» не сможет обменять Тарасенко без его согласия
  • AP

По информации CapFriendly, в контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия самого игрока.

В рамках договора нападающий заработает $5 млн.

В НХЛ Тарасенко также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего на его счету 574 очка (270 + 304) в 675 матчах регулярных чемпионатов и 64 балла (44 + 20) в 97 играх в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Тарасенко отверг несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента.

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