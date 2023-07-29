CapFriendly: «Оттава» не сможет обменять Тарасенко без его согласия
- AP
По информации CapFriendly, в контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия самого игрока.
В рамках договора нападающий заработает $5 млн.
В НХЛ Тарасенко также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего на его счету 574 очка (270 + 304) в 675 матчах регулярных чемпионатов и 64 балла (44 + 20) в 97 играх в плей-офф.
Ранее сообщалось, что Тарасенко отверг несколько предложений от клубов НХЛ и сменил агента.