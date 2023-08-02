Клопп считает, что ФИФА должна обратить внимание на трансферное окно в Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил обеспокоенность тем, что в чемпионате Саудовской Аравии трансферное окно закрывается на 20 дней позже, чем в Европе.

«Самое плохое, что трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто ещё три недели. Это проблема для Европы. УЕФА и ФИФА должны найти решение», — цитирует Клоппа Daily Mail.

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси» 13 августа. По итогом предыдущего сезона команда немецкого специалиста заняла пятое место, не попав в зону Лиги чемпионов.

Ранее Клопп прокомментировал непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов.