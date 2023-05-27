Клопп прокомментировал непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал непопадание своей команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Если не попадёшь в Лигу чемпионов, лучшее возможное место — пятое. И мы там. Если бы вы спросили меня десять игр назад, можем ли мы это сделать, я бы ответил нет», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счётом 4:1.

Таким образом, МЮ с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице и гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24. «Ливерпуль» (66) располагается на пятой строчке.

Ранее Мохаммед Салах заявил, что полностью опустошён после непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов.