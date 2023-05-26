Салах заявил, что полностью опустошён после непопадания «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах высказался о непопадании клуба в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Я полностью опустошён. Этому нет абсолютно никакого оправдания. У нас было всё необходимое, чтобы попасть в Лигу чемпионов в следующем году, и мы потерпели неудачу. Мы подвели вас и самих себя», — написал Салах в социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Эрика тен Хага.

Таким образом, МЮ с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице и гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24. «Ливерпуль» (66) располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.