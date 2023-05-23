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«Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

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Английский «Ньюкасл» впервые за 20 лет завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Сороки» в матче 37-го тура сыграли вничью с «Лестером» и досрочно обеспечили себе место не ниже четвёртого в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Коллектив Эдди Хоу с 70 очками занимает третье место в чемпионате. На четвёртом располагается «Манчестер Юнайтед» (69), на пятом — «Ливерпуль» (66). 

«Ньюкасл» последний раз выступал в основной стадии ЛЧ в сезоне-2022/23. Тогда команда с «Сент-Джеймс Парка» не смогла выйти из группы в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов.

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