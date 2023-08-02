Акинфеев рассказал об усталости от футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о выступлении в медиафутбольной команде после завершения карьеры.

«Какой медиафутбол? Я уже 50 лет в футболе. Бывают истории, когда из бывших команд приглашают встретиться. Я говорю: «Ребят, давайте встретимся в ресторане. В футбол я играть не хочу», — сказал Акинфеев на YouTube-канале «Шоу Известь».

Напомним, что голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира — 2018, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Акинфеев высказался о шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы.