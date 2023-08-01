Акинфеев — о шоу Дзюбы и Слуцкого: там всё одно и то же

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о шоу Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор... Там всё одно и то же. На месте Дзюбы я представить себя не могу: было бы жалко своего времени», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Также он рассказал, что снялся в одном из выпусков, но тот так и не вышел.

Леонид Слуцкий и Артём Дзюба являются ведущими шоу «Ну, так нельзя». Многие из зрителей подвергли критике футболиста и тренера за манеру ведения программы.

Ранее Акинфеев заявил, что не пойдёт в медиафутбол.