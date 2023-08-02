Чемпион мира по хоккею Седерберг завершил карьеру в 37 лет

Шведский нападающий Карл Седерберг объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Об этом швед сообщил в интервью Expressen.

В Национальной хоккейной лиге Седерберг был выбран во втором раунде драфта 2004 года. Всего в чемпионате он провёл 597 игр и набрал 297 (110 + 187) очков, выступая за «Бостон Брюинз», «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис» и «Чикаго Блэкхокс».

В составе сборной Швеции хоккеист стал победителем чемпионата мира 2017 года.

Ранее знаменитый итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру.