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Чемпион мира по хоккею Седерберг завершил карьеру в 37 лет

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Шведский нападающий Карл Седерберг объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Об этом швед сообщил в интервью Expressen.

В Национальной хоккейной лиге Седерберг был выбран во втором раунде драфта 2004 года. Всего в чемпионате он провёл 597 игр и набрал 297 (110 + 187) очков, выступая за «Бостон Брюинз», «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотис» и «Чикаго Блэкхокс».

В составе сборной Швеции хоккеист стал победителем чемпионата мира 2017 года.

Ранее знаменитый итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру.

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