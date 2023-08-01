Романо: Буффон объявит о завершении карьеры в течение пары дней

Знаменитый итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру.

Официальное объявление о принятом решении последует в ближайшие дни, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

45-летний футболист является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» обсуждает возможный трансфер с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.