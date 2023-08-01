Узнать больше

Пименов: когда я был моложе, хотел попасть в скаутский отдел «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, что хотел раньше работать в структуре столичного клуба.

«Динияр Билялетдинов не задействован в делах клуба, Дмитрий Сычёв и Дмитрий Сенников — тоже. А ведь это люди, которые вместе с болельщиками и РЖД писали историю красно-зелёных. Благодаря им, многие узнали о «Локомотиве», а он сам впервые выиграл чемпионат, завоевал Суперкубок. Когда я был моложе, питал надежды и предлагал свои услуги боссам клуба. Хотел попасть в скаутский отдел: мне было интересно отсматривать новичков, анализировать их игру. Но отклика от руководства не последовало. К сожалению, мне кажется, что и Дмитрий Лоськов с Олегом Пашининым там случайно задержались. Повторюсь, болельщики, РЖД, стадион навсегда останутся в сердце. Но на сегодняшний день эту страницу я перевернул», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить