«Арис» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Кипрский «Арис» одержал победу над белорусским БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Вароши» завершилась со счётом 5:2.

В составе кипрской команды забили Варри Шавен (8-я минута), Янник Гомис (26-я), Кажу (35-я), Лео Бенгтссон (56-я), Мариуш Стемпиньски (74-я). У белорусов отличились Валерий Громыко (25-я), Александр Мартынов (48-я) и Денис Лаптев (90 + 3).

В первом матче «Арис» обыграл БАТЭ со счётом 6:2. В третьем раунде квалификации кипрская команда встретится с победителем игры «Ракув» — «Карабах».

Ранее греческий «Панатинаикос» преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей украинский «Днепр-1».