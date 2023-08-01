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«Арис» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

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Кипрский «Арис» одержал победу над белорусским БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Арис» обыграл БАТЭ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
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Встреча на стадионе «Вароши» завершилась со счётом 5:2. 

В составе кипрской команды забили Варри Шавен (8-я минута), Янник Гомис (26-я), Кажу (35-я), Лео Бенгтссон (56-я), Мариуш Стемпиньски (74-я). У белорусов отличились Валерий Громыко (25-я), Александр Мартынов (48-я) и Денис Лаптев (90 + 3).

В первом матче «Арис» обыграл БАТЭ со счётом 6:2. В третьем раунде квалификации кипрская команда встретится с победителем игры «Ракув» — «Карабах».

Ранее греческий «Панатинаикос» преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей украинский «Днепр-1».

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