Украинский «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» Лодыгина в квалификации Лиги чемпионов
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Вторая встреча на стадионе «Апостолос Николаидис» завершилась со счётом 2:2.
В составе греческой команды дубль оформил Андраж Шпорар (15-я минута). У украинцев отличились Артём Довбик (24-я) и Эдуард Сарапий (54-я).
С 75-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Владимир Танчик.
В первом матче «Днепр» уступил «Панатинаикосу» с результатом 1:3. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Панатинаикос» сыграет с «Марселем».
Ранее украинский «Шахтёр» согласовал проведение домашних матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24 в Гамбурге (Германия).