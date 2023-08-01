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Украинский «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» Лодыгина в квалификации Лиги чемпионов

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Греческий «Панатинаикос» преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей украинский «Днепр-1».
Украинский «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу» Лодыгина в квалификации Лиги чемпионов
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Вторая встреча на стадионе «Апостолос Николаидис» завершилась со счётом 2:2.

В составе греческой команды дубль оформил Андраж Шпорар (15-я минута). У украинцев отличились Артём Довбик (24-я) и Эдуард Сарапий (54-я).

С 75-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве, красную карточку получил защитник Владимир Танчик.

В первом матче «Днепр» уступил «Панатинаикосу» с результатом 1:3. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Панатинаикос» сыграет с «Марселем».

Ранее украинский «Шахтёр» согласовал проведение домашних матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24 в Гамбурге (Германия).

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