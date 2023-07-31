Bild: украинский «Шахтёр» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Гамбурге
- AP
Как сообщает Bild, украинский клуб договорился с немецким «Гамбургом» об условиях проведения минимум трёх встреч турнира.
По информации источника, договорённости включают аренду стадиона «Фолькспаркштадион» вместимостью 57 тыс. зрителей с долей доходов от продажи билетов.
В прошедшем сезоне «Шахтёр» проводил домашние игры Лиги чемпионов в Варшаве.
Ранее генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин заявил об отсутствии поддержки со стороны Международной федерации футбола.