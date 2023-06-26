Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин критически высказался об отсутствии поддержки со стороны ФИФА.

«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов», — цитирует Палкина inews.

25 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.