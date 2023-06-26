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Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину

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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин критически высказался об отсутствии поддержки со стороны ФИФА.
Палкин: все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket

«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов», — цитирует Палкина inews.

25 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.

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