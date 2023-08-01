«Амкал» обыграл «Красное Знамя» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России
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Встреча на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» завершилась со счётом 3:2.
В составе московской команды мячи забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61-я), Евгений Маричев (72-я). У ногинской команды отличились Никита Саламатов (31-я), Дмитрий Вансович (85-я).
В следующем раунде соревнований «Амкал» сыграет с ивановским клубом «Текстильщики» 22 августа.
Ранее футболист медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о задачах клуба в Кубке России.