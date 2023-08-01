Медведев: «Зенит» никогда не препятствовал тому, чтобы игрок уходил на лучшие условия

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, как производится оплата «Аль-Хилялем» трансфера нападающего Малкома.

«Мы получили часть платежа за Малкома. Саудовцы должны сегодня отправить остаток. Всегда грустно расставаться с игроками, с которыми достигнуты большие победы. Но мы никогда не препятствовали тому, чтобы игрок уходил на лучшие финансовые условия», — цитирует Медведева РИА Новости.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форварда продали саудовскому клубу за €60 млн. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019-го по 2023 год. Малком будет играть в «Аль-Хиляле» под номером 77. Контракт нападающего с клубом с Аравийского полуострова рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» заключил отличную сделку по продаже Малкома в «Аль-Хиляль».