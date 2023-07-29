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Аршавин назвал хорошей сделкой трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин считает, что петербургский «Зенит» заключил отличную сделку по продаже бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Уход Малкома с точки зрения качества, конечно, потеря. Но мне кажется, что сделка хорошая», — цитирует Аршавина ТАСС.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард продан саудовскому клубу за €60 млн. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Малком будет играть в «Аль-Хиляле» под номером 77. Контракт нападающего с клубом с Аравийского полуострова рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком опубликовал видео, которое посвятил «Зениту».



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