Аршавин назвал хорошей сделкой трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин считает, что петербургский «Зенит» заключил отличную сделку по продаже бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Уход Малкома с точки зрения качества, конечно, потеря. Но мне кажется, что сделка хорошая», — цитирует Аршавина ТАСС.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард продан саудовскому клубу за €60 млн. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Малком будет играть в «Аль-Хиляле» под номером 77. Контракт нападающего с клубом с Аравийского полуострова рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Малком опубликовал видео, которое посвятил «Зениту».





