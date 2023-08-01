15 представителей России заняли места в органах УЕФА до 2027 года

15 представителей России заняли места в органах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период до 2027 года.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в различные комитеты организации вошли Александр Дюков, Полина Юмашева, Максим Митрофанов, Мария Сучкова, Ирина Баранова, Роман Бабаев, Александр Медведев, Александр Алаев, Даниил Заморин, Денис Соловьёв, Екатерина Федышина, Ольга Мащикова, Леонид Калошин и Николай Левников.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.