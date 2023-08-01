Узнать больше

15 представителей России заняли места в органах УЕФА до 2027 года

Короткая ссылка
15 представителей России заняли места в органах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период до 2027 года.
15 представителей России заняли места в органах УЕФА до 2027 года
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, в различные комитеты организации вошли Александр Дюков, Полина Юмашева, Максим Митрофанов, Мария Сучкова, Ирина Баранова, Роман Бабаев, Александр Медведев, Александр Алаев, Даниил Заморин, Денис Соловьёв, Екатерина Федышина, Ольга Мащикова, Леонид Калошин и Николай Левников.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить