Матыцин: красная черта для российского спорта — декларации, осуждающие СВО

Министр спорта России Олег Матыцин оценил критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Красная черта для российского спорта — декларации, осуждающие СВО. Декларации, которые предлагали некоторые федерации, обозначающие позицию спортсменов как несогласие с политикой правительства, президента. Конечно, эту красную черту российский спорт ни в коем случае не перейдёт», — приводят слова министра «Известия».

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе, при этом запретив участие в командных соревнованиях.

Также, согласно рекомендациям МОК, спортсмены могут быть допущены в случае отсутствия фактов выступления в поддержку специальной военной операции (СВО) и связи с военными структурами России.

Ранее Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации, осуждающие СВО.