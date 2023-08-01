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Вооружённые болельщики «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча

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Вооружённые болельщики «Велес Сарсфилд» напали на игроков команды после матча с «Ураканом».
Вооружённые болельщики «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RMS Sport со ссылкой на ESPN.

Встреча проходила в ночь на 1 августа и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Уракана».

Таким образом, «Велес Сарсфилд» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Аргентины до четырёх игр.

После матча группа вооружённых болельщиков на автомобилях заблокировала игрокам проход и напала на них, выкрикивая оскорбления и нанося удары по лицу, а также угрожая прострелить ноги.

Аргентинский клуб выступил с официальным заявлением, в котором осудил болельщиков.

Ранее сообщалось, что шесть полицейских получили ранения в результате столкновения с болельщиками после матча чемпионата Аргентины между «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс».

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