Вооружённые болельщики «Велес Сарсфилд» напали на игроков после матча
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Об этом сообщает RMS Sport со ссылкой на ESPN.
Встреча проходила в ночь на 1 августа и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Уракана».
Таким образом, «Велес Сарсфилд» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Аргентины до четырёх игр.
После матча группа вооружённых болельщиков на автомобилях заблокировала игрокам проход и напала на них, выкрикивая оскорбления и нанося удары по лицу, а также угрожая прострелить ноги.
Аргентинский клуб выступил с официальным заявлением, в котором осудил болельщиков.
Ранее сообщалось, что шесть полицейских получили ранения в результате столкновения с болельщиками после матча чемпионата Аргентины между «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс».